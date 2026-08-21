Рибакиана се отказа и прати Швьонтек на полуфинал

Елена Рибакина не успя да завърши четвъртфиналния си мач срещу Ига Швьонтек поради контузия в левия крак. Срещата бе прекратена още в първия сет след само 28 минути игра, когато бившата номер едно в света водеше с 4:1 гейма.

Така полякинята, която е и настояща шампионка, се класира за полуфиналите на турнира от сериите WTA-1000 в Синсинати с награден фонд 7 433 076 американски долара.

Казахстанката имаше възможността да атакува първото място в световната ранглиста, заемано от Арина Сабаленка, която отпадна още на осминафиналите, но контузията я спря от похода към върха.

Иначе Рибакина опита да наложи агресивен и доминиращ стил на игра още от самото начало на срещата. Тя правеше всичко възможно да влиза навътре в корта и да излиза на мрежата при всяка възможност, но Швьонтек демонстрира повече прецизност и съумя да стигне до ранен пробив. Освен това Рибакина допусна двойна грешка, но и реализира един ас.

Така при резултат 4:1 в полза на полякинята нейната съперничка поиска помощ от физиотерапевта си, който направи масаж на левия крак. Въпреки че поднови игра, Рибакина се отказа само няколко точки по-късно. Казахстанката може би имаше сили да продължи, но това означаваше да се подложи на риск, който можеше да я извади от сметките за последния голям шлем за годината US Open, който предстои от 30 август до 13 септември.

Elena Rybakina retires from her match against Iga Swiatek in Cincinnati.



Wow… this is heartbreaking.



Hoping it’s not an Achilles injury ahead of the U.S. Open.



She was two wins away from the #1 ranking.



Hopefully she’ll be okay and recover quickly.



❤️‍🩹 pic.twitter.com/P6QkNqlDBN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

На полуфиналите Швьонтек ще се изправи срещу Джесика Пегула, която надви Аманда Анисимова след 6:4 2:6 7:6(4). Мачът помежду им предстои в утрешния 22 август (събота).

Това ще бъде общо 24-ото участие на полякинята във финалната четворка на турнирите от сериите WTA-1000, с което изравни постижението на 37-годишната Виктория Азаренка. В това отношение ги превъзхождат само румънката Симона Халеп (29) и американката Серена Уилямс (26).

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