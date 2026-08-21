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Националите загубиха контрола от Ангола

  • 21 авг 2026 | 01:48
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Националите загубиха контрола от Ангола

България загуби от Ангола със 75:82 (14:17, 14:19, 19:30, 28:16) в първата си контрола в Братислава, част от подготовката за срещата в края на месеца с Румъния от група D във втория етап на предварителните квалификации за следващото Европейско първенство.

Срещу Ангола започнаха Константин Тошков, Стефан Михайлов, Павлин Иванов, Борислав Младенов и Емил Стоилов. Новият натурализиран американец Умоджа Гибсън беше в състава, но остана на пейката. Иван Алипиев и Иван Спиров не бяха в групата.

Противникът пое водачеството още в началните минути и в края на първата част имаше аванс от 17:14. Кош на Теодор Трифонов доближи българския тим на точка от Ангола – 16:17 на старта на втория период, но съперникът дръпна с 9 точки при 26:17 и на почивката водеше с 36:28. Баскетболистите на Ангола продължиха да увеличават преднината си, като разликата достигна 24 точки при 66:24, а преди последната четвърт разликата беше 66:47. До края на мача българските национали намалиха съществено разликата, сваляйки дистанцията под 10 точки, но съперникът удържа победата.

Борислав Младенов бе най-резултатен за България с 16 точки, 6 борби и 2 асистенции. Александър Стоименов се включи с 14 точки и 2 борби, Стефан Михайлов реализира 13 точки и 5 борби, а Емил Стоилов завърши с 10 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За отбора на Ангола Шилде Дундао се отчете с 23 точки, 3 борби и 5 асистенции.

За “Лъвовете” предстои и приятелски двубой срещу Словакия.

СНИМКА: bgbasket.com

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