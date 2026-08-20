FURIA разби G2 и си осигури място на полуфиналите

FURIA се класира за полуфиналите на Световното по електронни спортове след убедителна победа с 2:1 (13-3, 3-13, 13-4) над G2.

A SUA #FURIACS ESTÁ CLASSIFICADA! 🔥

ESTAMOS NA QUASE FINAL DA #EWC26



“Ah FURIA, como foi essa série?” 13x3. “Ah mas quanto foi o primeiro mapa?” 13x3. “E o segundo?” 3x13. “Não me fala…” 13x3. “Sério?!” Não, brincadeira. Foi 13x4 🤪



VAMOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/CWpEwvSNOy — FURIA (@FURIA) August 20, 2026

Бразилският тим започна серията със страхотно представяне на Ancient и разгроми съперника си. G2 отговори по категоричен начин на Anubis, където също спечели и прати мача в решителна трета карта.

На Dust 2 обаче FURIA отново пое контрола. molodoy направи впечатляващ мач и записа 24 елиминации, а тимът му не остави почти никакви шансове на G2.

Така FURIA продължава към полуфиналите срещу победителя от двойката FUT - MOUZ, докато G2 приключва участието си на турнира.

Снимка: HLTV

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