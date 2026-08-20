FURIA разби G2 и си осигури място на полуфиналите

FURIA се класира за полуфиналите на Световното по електронни спортове след убедителна победа с 2:1 (13-3, 3-13, 13-4) над G2.
Бразилският тим започна серията със страхотно представяне на Ancient и разгроми съперника си. G2 отговори по категоричен начин на Anubis, където също спечели и прати мача в решителна трета карта.
На Dust 2 обаче FURIA отново пое контрола. molodoy направи впечатляващ мач и записа 24 елиминации, а тимът му не остави почти никакви шансове на G2.
Така FURIA продължава към полуфиналите срещу победителя от двойката FUT - MOUZ, докато G2 приключва участието си на турнира.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google