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  3. Silent е спряган за нов треньор на Team Liquid

Silent е спряган за нов треньор на Team Liquid

  • 8 сеп 2026 | 20:45
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Silent е спряган за нов треньор на Team Liquid

Треньорът Айрат "Silent" Газиев може да поеме дивизията по Dota 2 на Team Liquid. Информацията бе поднесена като загадка от коментатора Алексей Туманов, който публикува емоджита на конска глава и призив за тишина - препратки към логото на Liquid и прякора на специалиста.

Silent бе част от Team Spirit от 2020 г. насам и за този период тимът спечели два пъти The International, както и Riyadh Masters 2023 с награден фонд от 15 млн. долара. През 2026 г. руснакът спря да изпълнява треньорската роля в тима, като по-късно призна, че решението не е било негово.

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