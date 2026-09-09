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  3. ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

  • 9 сеп 2026 | 12:58
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ACEND извади h4rn от състава, Георги "SHiPZ" Григоров влиза в стартовата петица

ACEND направи изненадваща промяна в състава си непосредствено преди старта на затворената квалификация за Thunderpick World Championship. Снайперистът Дейвид "h4rn" Бенчев е преместен на пейката, а неговото място в стартовата петица заема Георги "SHiPZ" Григоров.

От организацията уточняват, че промяната в състава засега е временна и няма постоянен характер. В последните срещи ролята на снайперист беше изпълнявана от бившия играч на ACEND Славен "awaykeN" Любенов.Българският състав започва участието си в квалификацията още днес. Първият съперник на ACEND е френският 3DMAX, а двубоят е насрочен за 14:00 часа.

Снимка: HLTV

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