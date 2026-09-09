Грандът FaZe отпадна изненадващо от FISSURE Playground

FaZe изненадващо приключи на последното място в група "B" на FISSURE Playground 3 след загуба с 1:2 (16-14, 10-13, 19-16) от недотам класния отбор по CS2 на magic.

Двубоят премина през три оспорвани карти, като европейският състав спечели Dust2, но отстъпи на Ancient и Cache.

Поражението дойде ден след друго разочарование за FaZe - 0:2 срещу Alliance. Така обновеният тим приключи турнира без победа, въпреки силната си форма преди надпреварата.

Снимка: HLTV

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