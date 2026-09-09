Промененият ACEND стартира със загуба в квалификацията за TWC

ACEND започна със загуба участието си в затворената квалификация за турнира по CS2 - Thunderpick World Championship 2026. Българите отстъпиха с 0:2 (2-13, 9-13) на 3DMAX.

We started our tournament run with a 0:2 loss against one of the favorites in the closed qualifier.



Tomorrow, we continue our journey from the lower bracket. pic.twitter.com/zuctKJs0fI — ACEND CLUB (@AcendClub) September 9, 2026

Двубоят бе първи за ACEND след решението Дейвид "h4rn" Бенчев да бъде преместен на пейката. Временното му място зае Георги "SHiPZ" Григоров, който бе най-силният играч на българския състав. SHiPZ завърши срещата с 25 и рейтинг 1.04.

Българите ще имат възможност да се върне в турнира още утре. От 17:00 часа съставът ще се изправи срещу загубилия от мача между 100 Thieves и BBL в битка за оцеляване.

Снимка: HLTV

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