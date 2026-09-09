GL с българина Денис "Grashog" Христов отпадна от FISSURE Playground 3 след загуба от TYLOO

GamerLegion отпадна от FISSURE Playground 3 по CS2 в Китай след загуба с 0:2 (7-13, 6-13). от домакинския TYLOO. Българският треньор Денис "Grashog" Христов отново бе част от състава заради проблемите на Януш "Snax" Погорзелски.

TYLOO спечели Ancient, а след това затвори серията на Mirage, където GamerLegion започна добре, но впоследствие азиатският състав пое пълен контрол върху срещата.

Йи "JamYoung" Янг бе най-резултатен за TYLOO с 34 елиминации, докато Moseyuh добави 31. Христов пък остана с 18 фрага, а за загубилите най-резултатен бе Тимур "FL4MUS" Марев с 27.

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