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ЦСКА с тежко поражение срещу ОФИ в Гърция - на живо след 0:3 в Крит
  1. Sportal.bg
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  3. Бешикташ продължи победната серия, Влахович дебютира

Бешикташ продължи победната серия, Влахович дебютира

  • 20 авг 2026 | 22:16
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Бешикташ продължи победната серия, Влахович дебютира

Бешикташ записа шеста поредна победа от началото на сезона, след като спечели с 3:0 домакинството си на Кауно Жалгирис в първи мач от плейофите на Лига Европа. Това бе пети успех в евротурнирите за този сезон и най-резултатната победа. Освен това тимът на Винченцо Италиано няма допуснат гол в първите си шест мача. Новото попълнение Душан Влахович направи своя дебют, след като влезе като резерва през второто полувреме.

Турският гранд поведе още в шестата минута с попадение на О Хюн-Го, който засече с глава центриране от ъглов удар. Шест минути по-късно Майкъл Мурийо удвои аванса на домакините. Оркун Кьокчу отбеляза третото попадение от дузпа в 59-ата минута.

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Снимки: Imago

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