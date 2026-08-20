Бешикташ продължи победната серия, Влахович дебютира

Бешикташ записа шеста поредна победа от началото на сезона, след като спечели с 3:0 домакинството си на Кауно Жалгирис в първи мач от плейофите на Лига Европа. Това бе пети успех в евротурнирите за този сезон и най-резултатната победа. Освен това тимът на Винченцо Италиано няма допуснат гол в първите си шест мача. Новото попълнение Душан Влахович направи своя дебют, след като влезе като резерва през второто полувреме.
Турският гранд поведе още в шестата минута с попадение на О Хюн-Го, който засече с глава центриране от ъглов удар. Шест минути по-късно Майкъл Мурийо удвои аванса на домакините. Оркун Кьокчу отбеляза третото попадение от дузпа в 59-ата минута.
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