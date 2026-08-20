Лех продължи силната полска вечер и унижи швейцарския шампион за рекордите

Лех (Познан) нанесе огромно унижение на швейцарския шампион Tюн и го разпиля със звучното 7:0 в първи мач от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Пет от головете за домакините паднаха още през първата част, като това е и най-голямата победа в историята на полския клуб в Европа и съответно най-тежкото поражение в историята на швейцарците в евротурнирите.

Така Лех продължи триумфалната вечер за Полша в турнира, след като по-рано през деня Ягелония също спечели убедително срещата си срещу грузинския Иберия 1999. Това бе и трета поредна чиста победа за тима от Познан в турнира.

🏁 Pierwszy krok ku Lidze Europy wykonany, za tydzień w Szwajcarii rewanż. Fajny to był wieczór ✨

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90'+3 #LPOTHU 7:0 pic.twitter.com/KJ8fv65zXn — Lech Poznań ⭐️ (@LechPoznan) August 20, 2026

Лех (Познан) започна ударно двубоя и още в 10-ата минута излезе напред, след като шведът Патрик Ваалемарк се пребори за топката и откри. После головете във вратата на Никлас Щефен заваляха един след друг. Десет минути след първото попадение, иранецът Алахяр Саядманеш бе изведен отлично сам срещу стража на гостите и удвои. В 25-ата минута Ваалемарк реализира втория си гол в мача и засече центриране в мрежата, с което резултатът стана класически – 3:0 за Лех.

Поляците обаче нямаха никакво намерение да спират и шест минути по-късно резултатът набъбна на 4:0 след заучена комбинация и точен изстрел на Матеуш Скржипчак. В самия край на първата част Радослав Муравски продължи срама за Тюн и реализира с точен удар от наказателното поле – 5:0 за Лех.

През второто полувреме домакините намалиха оборотите и реализираха „само“ още две попадения. Финландецът Даниел Хааканс, който влезе от пейката, се впусна в индивидуален пробив и стреля, а ударът рикошира и за шести път намери мрежата на швейцарците – 6:0. Тоталното унижение на Тюн бе оформено в 79-ата минута, когато друга резерва – Роберт Гумни, бе изведен в чиста позиция и майсторски прехвърли Щефен за крайното 7:0.

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