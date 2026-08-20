Майкъл Карик: Трябва да вярваме, че сме добър отбор

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е оптимистично настроен преди старта на сезона. В събота "червените дяволи" гостуват на новака Хъл в мач от първия кръг на Премиър лийг. Карик даде подробности около контузените в тима, говори за Маркъс Рашфорд и за очакванията си към новия сезон.

"Обнадежден съм от работата, която свършихме по време на предсезонната подготовка на тренировъчното игрище. В мачовете също. Очаквам с нетърпение първия мач, а той ще е труден", заяви Карик.

Той даде информация за контузените: "Матайс Де Лихт отсъства дълго време, но вече тренира. Той няма да играе в предстоящия мач, но е в добро състояние и се подобрява. Бен (Шешко) поднови тренировки, което е друга позитивна новина. Мейсън (Маунт) е много близо, но е под въпрос за уикенда."

🚨🗣 Michael Carrick onWinning the Premier League:



"What I say DOSEN'T really matter, whether I say we can do it or not.



I'd never say we can't, but whatever I say, what matters is what we do, what we're CAPABLE of, what we believe we can achieve.



I think the good run of… pic.twitter.com/JHc3mLo9FN — SimplyUtd (@SimplyUtd) August 20, 2026

Относно първия съперник Хъл той заяви: "Няма фаворити на старта. Когато играеш срещу новак като гост те очаква труден, труден мач. Участвал съм в такива двубои и знам какво е заложено. Те ще се хвърлят в събота и ни е трябва да сме готови за това."

Карик очевидно смята да разчита на Маркъс Рашфорд, въпреки че продължават спекулациите около бъдещето му: "Той се приесъедини към тренировките заедно к Коби (Мейну) и Лича (Мартинес) реално в Дъблин. Наслаждава се на футбола си, изглежда в отлична кондиция, силен и готов да играе футбол. Много съм доволен от него."

🔴🗣️ Michael Carrick on Marcus Rashford:



“It’s been pretty obvious since Marcus came back training pretty much in Dublin that he’s come back fantastically well.



“He’s enjoying his football, he looks fit, he looks sharp, he looks strong, he looks ready to play football. So, I’ve… pic.twitter.com/gyZBSbtqiz — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) August 20, 2026

Наставникът бе попитан и относно евентуалния трансфер на Карлос Балеба от Брайтън и той отговори: "Опитваме се да подсилим състав и работим върху това. Ще се опитаме да се възползваме максимално от възможностите, които се открият, за да завършим трансферния прозорец по-силно, отколкото го започнахме."

На въпрос дали Ман Юнайтед може да се бори за титлата, Карик заяви: "Мисля, че това ще е скок. Това, което кажа, няма значение. Никога няма да кажа, че не можем да се борим. Не вярвам в това. Важно е какво ще направим, в какво вярваме като група. Формата ни миналия сезон ни дава много увереност, но знаем, че трябва да направим нова стъпка. Имаме потенциала да постигнем неща. Даваме всичко от себе си. Трябва да вярваме, че сме добър отбор."

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