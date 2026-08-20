Ягелония докосва основната фаза на Лига Европа след бой над грузинци

Полският Ягелония, който отстрани Рейнджърс в предишния кръг на Лига Европа, продължи да лети в Европа и сега разби с 4:0 грузинския Иберия 1999 в първи мач от плейофния кръг на турнира. Домакините доминираха и вкараха по две попадения в двете полувремена, като по този начин на 99% се класират и в основната фаза.

Ягелония започна много по-добре срещата и в 33-ата минута получи спорна дузпа за нарушение в наказателното поле срещу Джереми Агбонифо. Първоначалното изпълнение от бялата точка на опитния испанец Хесус Имаз бе спасено от вратаря на Иберия Георги Макаридзе. Заради навлизането на грузински футболисти в пеналтерията преди сигнала на главния съдия обаче дузпата бе пребита и в крайна сметка Ягелония поведе с 1:0.

В края на втората част поляците нанесоха решителен удар по съперника си, след като Агбонифо размени двойно подаване с Норберт Войтушек и простреля стража на гостите за 2:0.

През втората част Ягелония окончателно пречупи съперника си с нови две попадения. Първо в 62-рата минута нигериецът Ибрахим Алхасан засече в собствената си мрежа центриране от пряк свободен удар – 3:0 за домакините. В продължението на двубоя резервата Серхио Лозано се разписа с красиво попадение от дистанция, за да оформи разгромното 4:0 за Ягелония.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google