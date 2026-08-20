Spirit и Vitality се изправят един срещу друг след убедителни победи

Отборът на Spirit продължава напред в дисциплината CS2 в Световното първенство по електронни спортове след победа с 2:0 (13-9, 13-9) над B8.
Голямата звезда в серията беше donk, който направи впечатляващ първи мач на Dust2 и помогна на отбора си да спечели с 45 елиминации и 1.82 рейтинг. След това Spirit отново надделя, този път на Mirage. С победата "драконите" си осигуриха място на четвъртфиналите, където ги очаква Vitality.
Френският състав също не допусна изненада и елиминира FaZe с 2:0 (13-11, 13-6). Vitality спечели оспорвания Dust2, а на Cache беше далеч по-убедителен и затвори серията
Така Spirit и Vitality ще се изправят един срещу друг в един от най-интересните четвъртфинали на турнира. Dвата тима не са се срещали от повече от четири месеца, а последният им сблъсък завърши с успех за "пчеличките".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google