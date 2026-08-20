Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Spirit и Vitality се изправят един срещу друг след убедителни победи

Spirit и Vitality се изправят един срещу друг след убедителни победи

  • 20 авг 2026 | 21:03
  • 254
  • 0
Spirit и Vitality се изправят един срещу друг след убедителни победи

Отборът на Spirit продължава напред в дисциплината CS2 в Световното първенство по електронни спортове след победа с 2:0 (13-9, 13-9) над B8.

Голямата звезда в серията беше donk, който направи впечатляващ първи мач на Dust2 и помогна на отбора си да спечели с 45 елиминации и 1.82 рейтинг. След това Spirit отново надделя, този път на Mirage. С победата "драконите" си осигуриха място на четвъртфиналите, където ги очаква Vitality.

Френският състав също не допусна изненада и елиминира FaZe с 2:0 (13-11, 13-6). Vitality спечели оспорвания Dust2, а на Cache беше далеч по-убедителен и затвори серията

Така Spirit и Vitality ще се изправят един срещу друг в един от най-интересните четвъртфинали на турнира. Dвата тима не са се срещали от повече от четири месеца, а последният им сблъсък завърши с успех за "пчеличките".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Falcons и Legacy с убедителни победи на Световното, следва директен сблъсък

Falcons и Legacy с убедителни победи на Световното, следва директен сблъсък

  • 20 авг 2026 | 17:13
  • 864
  • 0
Играч на Team Spirit може да се откаже след The International 2026

Играч на Team Spirit може да се откаже след The International 2026

  • 20 авг 2026 | 15:48
  • 696
  • 0
Team Spirit не се поколеба срещу Божидар "bzm" Богданов и Iron Wing на TI 26

Team Spirit не се поколеба срещу Божидар "bzm" Богданов и Iron Wing на TI 26

  • 20 авг 2026 | 13:28
  • 399
  • 1
MOUZ и FURIA с драматични обрати към четвъртфиналите на Световното по електронни спортове

MOUZ и FURIA с драматични обрати към четвъртфиналите на Световното по електронни спортове

  • 20 авг 2026 | 01:00
  • 1408
  • 0
G2 и FUT продължават към четвъртфиналите на Световното първенство по електронни спортове

G2 и FUT продължават към четвъртфиналите на Световното първенство по електронни спортове

  • 19 авг 2026 | 20:54
  • 817
  • 0
Vitality задържа ZywOo и apEX до 2028 година

Vitality задържа ZywOo и apEX до 2028 година

  • 19 авг 2026 | 19:15
  • 1469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

  • 20 авг 2026 | 21:48
  • 68481
  • 254
Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

  • 20 авг 2026 | 21:09
  • 5822
  • 32
Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

  • 20 авг 2026 | 20:47
  • 5497
  • 6
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 24660
  • 37
Плейофният кръг в Лига Европа предлага много голове и изненади, Бенфика с ранен аванс

Плейофният кръг в Лига Европа предлага много голове и изненади, Бенфика с ранен аванс

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 15352
  • 7
Лига на конференциите: Борац вкара два гола в Исландия

Лига на конференциите: Борац вкара два гола в Исландия

  • 20 авг 2026 | 21:48
  • 10969
  • 5