Spirit и Vitality се изправят един срещу друг след убедителни победи

Отборът на Spirit продължава напред в дисциплината CS2 в Световното първенство по електронни спортове след победа с 2:0 (13-9, 13-9) над B8.

What a show of force 💪@Team__Spirit with a sweeping W to the CS2 at EWC26 Quarterfinal! pic.twitter.com/92nbR8zTJi — EWC Extra (@EWC_Extra) August 20, 2026

Голямата звезда в серията беше donk, който направи впечатляващ първи мач на Dust2 и помогна на отбора си да спечели с 45 елиминации и 1.82 рейтинг. След това Spirit отново надделя, този път на Mirage. С победата "драконите" си осигуриха място на четвъртфиналите, където ги очаква Vitality.

Френският състав също не допусна изненада и елиминира FaZe с 2:0 (13-11, 13-6). Vitality спечели оспорвания Dust2, а на Cache беше далеч по-убедителен и затвори серията

FAZE DOWN pic.twitter.com/AYRcyp7qI3 — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) August 20, 2026

Така Spirit и Vitality ще се изправят един срещу друг в един от най-интересните четвъртфинали на турнира. Dвата тима не са се срещали от повече от четири месеца, а последният им сблъсък завърши с успех за "пчеличките".

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