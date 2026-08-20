Кайрат допусна тежка загуба в Казахстан

След двете загуби от Левски в квалификациите на Шампионската лига Кайрат претърпя ново разочарование. Тимът от Казахстан отстъпи с 0:3 в домакинството си на Андерлехт в първи мач от плейофите на Лига Европа.

Тимът на Уразбахтин се завърна на своя стадион в Алмати, но това не му помогна. Срещата започна отлично за гостите, тъй като още във втората минута Оксанен си отбеляза автогол. Лукаш Амброс удвои аванса на Андерлехт в 24-ата минута, а до полувремето нещата се влошиха още повече за домакините.

😕 Well...



🇰🇿 Kairat 0-3 Anderlecht 🇧🇪



The first half essentially decided the game. Kairat had just 21% possession after going down to ten men, while Anderlecht comfortably held on to the score



The return match will be held on August 27th pic.twitter.com/WWn0TkfQGI — Kazakhstan Football 🇰🇿 (@Kazakh_Footy) August 20, 2026

Александър Широбоков получи червен картон в 38-ата минута, а в добавеното време на първата част Данило Сикан отбеляза трети гол за белгийците. Единствената добра новина за Кайрат беше, че те не допуснаха нови попадения през второто полувреме. Андерлехт обаче си тръгна с голям аванс и Кайрат се е насочил към Лигата на конференциите.

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