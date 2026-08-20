Диоманде: Знам, че Реал даде много пари за мен, но не усещам напрежение

Новото попълнение на Ян Диоманде Реал Мадрид не се притеснява от големите очаквания към него. Той бе привлечен от РБ Лайпциг за 125 милиона евро, а сумата може да достигне 140 милиона с бонусите.

"Моуриньо има силно изразена индивидуалност, което е добре за нас, защото когато си млад, си по малко от всичко, губиш фокус понякога. Мисля, че той е правилният треньор, при когото да продължа развитието си. Когато за първи път говори с него, бях изненадан, че той знае френски. Беше 5 часа сутринта в Португалия. Той се беше събудил, за да говори с мен, което означава, че съм важен. Когато Реал се обади, никога няма да кажеш "не", сподели Диоманде.

“Drogba told me… be careful, Mourinho is my dad!” 🤣



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"Реал Мадрид похарчи много пари за мен, но аз не усещам напрежение. Защо да се страхувам? Ако са похарчили толкова пари за мен, това означава, че вярват в мен. Аз ще правя това, което мога, а Господ ще се погрижи за останалото", допълни той.

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Снимки: Imago