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Бостън Брюинс и Едмънтън Ойлърс ще изиграят по два мача в Германия през следващия сезон

  • 20 авг 2026 | 17:38
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Бостън Брюинс и Едмънтън Ойлърс ще изиграят по два мача в Германия през следващия сезон

Отборите от Националната хокейна лига Бостън Брюинс и Едмънтън Ойлърс ще проведат по два мача в Германия през следващия сезон. Срещите няма да бъдат приятелски, а ще бъдат част от редовния сезон. Съперниците в тях ще бъдат обявени допълнително, както и точните дати.

Бостън ще домакинства два пъти в Мюнхен, докато тимът на Едмънтън ще играе в Кьолн - родното място на звездата на тима Леон Драйзайтъл.

"Това е важна стъпка в опитите ни да увеличим популярността на НХЛ в Германия", каза заместник-комисарят на Националната хокейна лига Бил Дейли.

Тази година НХЛ ще проведе още два мача в Германия. В Дюселдорф два мача помежду си ще играят Чикаго Блекхоукс и Отава Сенатърс.

Първият случай, в който първенството на САЩ и Канада гостува в Германия, бе през 2011 година, когато Бъфало Сейбърс се изправи срещу Лос Анджелис Кингс в Берлин.

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