Falcons и Legacy с убедителни победи на Световното, следва директен сблъсък

Falcons се класира за четвъртфиналите на Световното по електронни спортове след победа с 2:0 (13-3, 13-9) над The MongolZ. Голямата звезда в мача беше 18-годишният kyousuke, който направи рекордното си представяне на LAN на Inferno с 26 елиминации и рейтинг 2.54. Falcons спечели картите Inferno и Dust2.

A new team will lift the CS2 EWC Trophy after @FalconsEsport defeated the defending champions, @1mongolz, in the Ro16 of the playoffs! 🏆 pic.twitter.com/53cXKiG4rN — EWC Extra (@EWC_Extra) August 20, 2026

В друг мач Legacy поднесе една от големите изненади, след като победи Natus Vincere с 2:0 (13-9, 13-2). Бразилският тим взе Inferno, а на Ancient беше още по-категоричен. На четвъртфиналите Falcons ще се изправи срещу Legacy. Двата отбора вече са се срещали тази година, като тогава Legacy спечели финала на CS Asia Championships с 3:1.

Снимка: HLTV

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