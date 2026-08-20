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Георги Давидов влиза в щаба на Левски

  • 20 авг 2026 | 16:17
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Георги Давидов влиза в щаба на Левски

Георги Давидов ще бъде част от треньорския екип в школата на баскетболния Левски през следващия сезон, съобщава БТА. Специалистът ще води отборите на момчета до 12 и до 15 години.

Давидов е име с богат опит в българския баскетбол както като състезател, така и като треньор, той е бивш национален състезател и седемкратен шампион на страната като състезател и треньор. Участник на Европейски първенства като състезател и като част от треньорския щаб на националния отбор, бил е старши треньор на Черно море (Варна) и Академик (София), работил е и в Германия.

"В работата си с младите състезатели Георги Давидов поставя акцент върху индивидуалното развитие, баскетболната интелигентност, атлетизма, дисциплината и изграждането на характер. Целта е не просто да печелим мачове днес, а да изграждаме играчи за утре", пишат от БК Левски, цитирани от БТА.

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Снимки: Startphoto

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