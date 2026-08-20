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Играч на Team Spirit може да се откаже след The International 2026

  • 20 авг 2026 | 15:48
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Играч на Team Spirit може да се откаже след The International 2026

Магомед "Collapse" Халилов може да изиграе последния си турнир с Team Spirit на The International 2026. Информацията споделя анализатора Кирил "Sunlight" Качински, който уточни, че слухът не е потвърден.

По-рано също се появиха твърдения, че Collapse може да напусне Team Spirit при слаб резултат на турнира. В първия си плейофен мач обаче "драконите" се справиха с българина Божидар "bzm" Богданов и неговият Iron Wing.

Като възможен негов заместник дори беше споменат Витали "Save-" Мелник от BetBoom. Collapse играе за Team Spirit от 2020 година и спечели с отбора два трофея от The International и два от Riyadh Masters.

Снимка: Riyadh Masters

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