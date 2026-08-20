Брайс Джеймс с дебют за Аризона при загуба от резервите на Литва

Брайс Джеймс, синът на баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс, направи своя неофициален дебют за университетския отбор на Аризона в приятелски мач, изигран в Литва.

Тимът на Аризона отстъпи на резервния състав на националния отбор на Литва с резултат 88:99.

Младият Джеймс се появи в игра от резервната скамейка и прекара на паркета малко над 15 минути. За това време той отбеляза 2 точки при стрелба 1 от 4 от игра. Към статистиката си Брайс добави още 2 откраднати топки, 1 борба, 1 асистенция и 3 лични нарушения.

Предстои студентският отбор да се изправи срещу националния тим на Украйна в следващата си контрола.

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Снимки: Gettyimages