Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Брайс Джеймс с дебют за Аризона при загуба от резервите на Литва

Брайс Джеймс с дебют за Аризона при загуба от резервите на Литва

  • 20 авг 2026 | 14:38
  • 244
  • 0
Брайс Джеймс с дебют за Аризона при загуба от резервите на Литва

Брайс Джеймс, синът на баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс, направи своя неофициален дебют за университетския отбор на Аризона в приятелски мач, изигран в Литва.

Тимът на Аризона отстъпи на резервния състав на националния отбор на Литва с резултат 88:99.

Младият Джеймс се появи в игра от резервната скамейка и прекара на паркета малко над 15 минути. За това време той отбеляза 2 точки при стрелба 1 от 4 от игра. Към статистиката си Брайс добави още 2 откраднати топки, 1 борба, 1 асистенция и 3 лични нарушения.

Предстои студентският отбор да се изправи срещу националния тим на Украйна в следващата си контрола.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 1179
  • 0
Кливланд привлече крилото на Денвър Пейтън Уотсън

Кливланд привлече крилото на Денвър Пейтън Уотсън

  • 20 авг 2026 | 10:22
  • 496
  • 0
Теодора Петрова след златото от Словения Бол с момичетата до 14 години: Едно много талантливо поколение

Теодора Петрова след златото от Словения Бол с момичетата до 14 години: Едно много талантливо поколение

  • 19 авг 2026 | 20:48
  • 1305
  • 2
Панатинайкос губи Кендрик Нън за началото на сезона

Панатинайкос губи Кендрик Нън за началото на сезона

  • 19 авг 2026 | 20:22
  • 1243
  • 0
Франция има своя нов капитан

Франция има своя нов капитан

  • 19 авг 2026 | 19:39
  • 2800
  • 0
Политехника се сдоби с експлозивен гард

Политехника се сдоби с експлозивен гард

  • 19 авг 2026 | 19:26
  • 1512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 18130
  • 38
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 20874
  • 113
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 4551
  • 1
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 7308
  • 36
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 6042
  • 3
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 5084
  • 5