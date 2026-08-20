Винисиус Жуниор започва на любим свой стадион

АЛВАРО ДЕ МИГЕЛ, “АС”



След като премина почти незабелязано през предсезонната подготовка, Винисиус Жуниор се готви за старта на първенството на стадион, който му носи добри спомени. Реал Мадрид започва в Ла Лига с визита на Еспаньол в събота вечер.

През миналата кампания “белите” посетиха „RCDE Стейдиъм“ в 34-тия кръг, търсейки един от последните си шансове да обърнат развоя на битката за титлата в първенството. Тогава бразилецът беше лидер на отбора с два гола (победа с 2:0 - бел. ред.). След лято, белязано от подновяването на договора му, първият мач от шампионата е идеалната сцена, за да видим отново най-добрата версия на една от звездите на „кралския клуб“. Възвръщането на формата и помирението с мадридистите са ключови за неговия сезон.

След като през лятото договорната ситуация на Винисиус беше основна тема в медиите, въпросът най-накрая бе решен (договор до 2032 г.) и започна предсезонната подготовка. Той се присъедини към съотборниците си за втората официална контрола срещу Ференцварош (1:2). Игра 45 минути, като изглеждаше малко бавен и неточен. Новият му треньор Жозе Моуриньо, заяви: „Нормално е, той преминава през тежка физическа подготовка; в следващия мач ще бъде по-добре, а в по-следващия – още повече“. В следващия двубой срещу Депортиво Ла Коруня той натрупа 70 минути, в които се представи малко по-добре, но все още далеч от оптималната си форма. В последната предсезонна среща - срещу Шалке 04, той успя да преодолее защитника си само веднъж и едва в заключителната фаза на мача се отличи с подаване с пета към Карерас, което доведе до гол на Еспи.

Любим стадион

„Корнея-Ел Прат“ (другото име на стадиона на Еспаньол - бел.ред.) е стадион, на който бразилецът винаги се е представял добре: три гола в шест мача. Последният двубой там беше най-доброто му представяне – спомен, който без съмнение ще пази. Докато отборът му се бореше за последните си шансове в Ла Лига, мачът изглеждаше вървеше към нулево равенство. Две гениални отигравания на Вини обаче решиха срещата за миг. Първият гол дойде след двойно подаване с Гонсало Гарсия, завършвайки с удар близо до гредата покрай излезлия Дмитрович.

Вторият беше истинско произведение на изкуството: отново след двойно подаване, този път с Белингам (който му върна с пета), той стреля от движение с външен фалц директно в сглобката на вратата на „папагалчетата“.

Това не беше единственото му силно представяне в каталунските земи. През сезон 22/23 той откри резултата за Реал Мадрид след асистенция на Чуамени, завършвайки с диагонален удар от първо докосване. Като се вземат предвид всичките му мачове на „Корнея“, балансът му е три попадения, четири победи и две загуби. Тези данни показват, че когато роденият в Сао Гонсало допринася за резултата (с голове или асистенции), отборът му винаги печели. В общо всичките си мачове срещу Еспаньол той има пет гола и три асистенции.

Светлини и сенки

Предсезонната подготовка започна с отлична новина. След месеци на преговори и интерес от страна на Арсенал, най-накрая беше решено подновяването на договора му с клуба на живота му. С това споразумение той става вторият най-добре платен играч в състава, единствено зад Мбапе. След разочарованието на Световното първенство (елиминиране от Норвегия на Холанд), където беше звездата на Бразилия, той отиде във ваканция. Завърна се във Валдебебас с нова визия и се захвана за работа. Първите контроли показаха играч, на когото все още му липсва искра, който не може да преодолява съперниците си както умее и чийто мерник не е настроен. Въпреки това в Мадрид не се притесняват, тъй като физическият му напредък винаги е постепенен.

Въпреки това, след две години без големи титли и със спад в представянето му, тази кампания изглежда ключова за пълното му помирение с мадридистите. През дълги периоди от миналия сезон бразилецът беше освиркван на „Бернабеу“. Това се е случвало на много велики играчи преди него, но в неговия случай продължи по-дълго от очакваното. Вини винаги е бил един от най-обичаните футболисти в Мадрид и феновете знаят, че той може да даде много повече от показаното през последните два сезона. Самият играч е първият, който го признава: „Феновете имат право да освиркват. Ще продължа да се развивам и да работя за този клуб, който ми е дал всичко“, заяви той относно ситуацията. Завръщането към най-добрата му версия ще бъде ключово за сезона на „белите“.

Въпреки че Винисиус не показа най-бляскавата си форма през лятото, календарът му позволява да открие сезона на стадион, където вече отбеляза два гола миналата кампания. Възвръщането на най-добрия му футбол ще бъде абсолютно фундаментално за целта на Реал Мадрид отново да печели големи титли.

Моуриньо: Подновяването на договора на Винисиус е радост за всички нас

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