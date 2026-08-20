Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Oги Мирчев преди SENSHI 33: Ще видите много силна моя версия, бъдете готови!

Oги Мирчев преди SENSHI 33: Ще видите много силна моя версия, бъдете готови!

  • 20 авг 2026 | 17:41
  • 679
  • 0

Огнян Мирчев гостува в "Sportal Fight Club" две седмици преди 15-тата му професионална кикбокс среща.

Европейският шампион на WAKO от 2022-а ще се качи на ринга на международната бойна верига SENSHI на 5-и септември. Мирчев ще се изправи срещу Янис Еминов в двубой от 33-тото издание на SENSHI, което ще се проведе на плажа на Св. Константин и Елена.

Това ще бъде втора битка за годината за спортиста от Ботевград. През месец март той сътвори зрелищна битка с Алехандро Отео на събитието EFA 1. В първия рунд бе неправомерно отсъден нокдаун в полза на съперника му, който наклони съдийското решение в полза на Отео. Мирчев коментира "горчивия вкус" от това поражение и чувството да се завърне отново на ринга след година и половина пауза от състезателна дейност поради контузия.

За радост на българските фенове на бойните спортове, той е напълно здрав след епичната битка с Отео и сега е готов за ново сериозно предизвикателство.

Янис Еминов има три поредни победи на българска срещу български бойци. Мирчев споделя, че не чувства допълнителна тежест в задачата му да победи Еминов, а вижда гръка просто като поредния съперник срещу него.

Вижте цялото интервю с 26-годишния кикбоскьор, в което той споделя какво да очакваме на SENSHI 33 от него:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

  • 20 авг 2026 | 16:15
  • 412
  • 0
Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

  • 20 авг 2026 | 16:02
  • 350
  • 0
Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

  • 20 авг 2026 | 11:26
  • 957
  • 0
Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

  • 20 авг 2026 | 10:28
  • 479
  • 0
Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

  • 20 авг 2026 | 10:25
  • 384
  • 0
Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

  • 19 авг 2026 | 22:27
  • 1214
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 26710
  • 59
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 29171
  • 164
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 15357
  • 22
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 10472
  • 41
Играе се плейофният кръг в Лига Европа, Андерлехт с комфортен аванс като гост на Кайрат

Играе се плейофният кръг в Лига Европа, Андерлехт с комфортен аванс като гост на Кайрат

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 8135
  • 5
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 6891
  • 5