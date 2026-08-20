Oги Мирчев преди SENSHI 33: Ще видите много силна моя версия, бъдете готови!

Огнян Мирчев гостува в "Sportal Fight Club" две седмици преди 15-тата му професионална кикбокс среща.

Европейският шампион на WAKO от 2022-а ще се качи на ринга на международната бойна верига SENSHI на 5-и септември. Мирчев ще се изправи срещу Янис Еминов в двубой от 33-тото издание на SENSHI, което ще се проведе на плажа на Св. Константин и Елена.

Това ще бъде втора битка за годината за спортиста от Ботевград. През месец март той сътвори зрелищна битка с Алехандро Отео на събитието EFA 1. В първия рунд бе неправомерно отсъден нокдаун в полза на съперника му, който наклони съдийското решение в полза на Отео. Мирчев коментира "горчивия вкус" от това поражение и чувството да се завърне отново на ринга след година и половина пауза от състезателна дейност поради контузия.

За радост на българските фенове на бойните спортове, той е напълно здрав след епичната битка с Отео и сега е готов за ново сериозно предизвикателство.

Янис Еминов има три поредни победи на българска срещу български бойци. Мирчев споделя, че не чувства допълнителна тежест в задачата му да победи Еминов, а вижда гръка просто като поредния съперник срещу него.

Вижте цялото интервю с 26-годишния кикбоскьор, в което той споделя какво да очакваме на SENSHI 33 от него:

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