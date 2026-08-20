Team Spirit не се поколеба срещу Божидар "bzm" Богданов и Iron Wing на TI 26

Iron Wing и Божидар "bzm" Богданов загубиха с 0:2 от Team Spirit в първия си мач от плейофите на най-големия турнир по Dota 2 - The International.

Upper bracket is for losers.



We’ll make our move in the lower. pic.twitter.com/qxhwEnWXaj — 1win Dota 2 | Iron Wing (@1windota2) August 20, 2026

Поражението изпрати отбора в елиминационния поток, където всяка следваща загуба ще означава край на участието. Утре сутрин в него ще срещнат BoomBoys.

В първата игра bzm игра с Invoker и завърши с 11 елиминации и 13 асистенции. "Драконите" все пак не се поколебаха и лесно грабнаха победата. В игра № 2 Богданов избра Ember Spirit и завърши с 5 фрага и 6 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google