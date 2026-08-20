Шак за Филаделфия 76ърс: Титла или провал

Шакил О'Нийл смята, че за обновения състав на Филаделфия 76ърс през следващия сезон трябва да има само един приемлив резултат: титлата в НБА.

Коментирайки в предаването „SportsCenter“ състава, в който фигурират ЛеБрон Джеймс, Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийз Макси, О'Нийл даде ясно да се разбере, че счита Филаделфия за един от най-опасните отбори в лигата и не вярва, че възрастта, химията в отбора или бъдещите планове трябва да се използват като извинения.

„Или титла, или провал“, заяви О’Нийл. „Имате великия ЛеБрон. Имате великия Ембийд“, допълни легендарният център.

Шакил обърна специално внимание на Ембийд, като предизвика бившия MVP да се утвърди отново сред най-добрите високи играчи в НБА, след като Никола Йокич го засенчи през последните години.

„Преди три-четири години Чарлз и аз винаги казвахме, че той е най-добрият висок играч“, каза О’Нийл. „Жокерът го изпревари, да бъдем честни, и си е извоювал име. Въпросът ми към Джоел е: иска ли да си върне титлата? И ако иска, моля, нека ми го покаже“, добави още Шак.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages