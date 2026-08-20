Играчите, които променят баскетбола (първа част)

Модерният баскетбол е немислим без редица правила, които днес приемаме за даденост. Но много от тях са създадени в отговор на доминацията на конкретни играчи, които принуждават НБА да промени играта.

Джордж Майкън

Още преди сливането на АБА и НБЛ, което поставя основите на съвременния НБА, Майкън се превръща в първата голяма доминантна звезда на баскетбола. С Минеаполис Лейкърс той печели пет шампионски титли между 1949 и 1954 г., като редовно е сред най-добрите реализатори в лигата.

Съчетанието между ръста, физиката и уменията му около коша го прави почти неудържим. За да ограничи влиянието му, лигата разширява правоъгълника. Промяната става известна като „правилото на Майкън“ и има ясна цел – да принуди доминиращите високи играчи да се отдалечат от коша.

По-късно зоната ще бъде разширена още веднъж, този път заради Уилт Чембърлейн. Ефектът върху Майкън е осезаем – успеваемостта му при стрелба пада от близо 43% на около 38%.

Влиянието на Майкън върху развитието на правилата обаче не спира дотук. През 1954 г. НБА въвежда "24-секундния часовник", който задължава отбора с топката да отправи удар в рамките на 24 секунди.

Причината отново е свързана с Майкън. Бавният стил на Лейкърс позволява на отбора да използва времето в своя полза, а съперниците започват умишлено да задържат топката, за да не му дадат възможност да атакува.

Тази тактика достига своята крайност в мача между Минеаполис Лейкърс и Форт Уейн Пистънс, завършил с абсурдното 19:18. Микан отбелязва 15 от 18-те точки на своя тим, но Пистънс успяват да забавят играта до такава степен, че двубоят се превръща в символ на проблемите на баскетбола по онова време.

Отговорът на НБА е категоричен – въвеждането на 24-секундния часовник променя темпото на играта и поставя основите на по-бързия и атрактивен баскетбол, който познаваме днес.

Уилт Чембърлейн

Ако Джордж Майкън е първият играч, който принуждава НБА да се адаптира, то появата на Уилт Чембърлейн поставя лигата пред още по-сериозно предизвикателство.

След краткия си престой в Харлем Глоубтротърс Чембърлейн започва кариерата си в НБА с Филаделфия Уориърс и още като новобранец записва невероятните 37,6 точки и 27 борби средно на мач. Само две години по-късно, през сезон 1961/62, той достига невъобразимите 50,4 точки и 25,7 борби на мач.

Доминиращото му присъствие около коша принуждава НБА отново да промени правилата. През 1964 г. зоната под коша е разширена до 16 фута, като целта е Чембърлейн да бъде изтласкан по-далеч от ринга и да се ограничи влиянието му в близост до коша.

Промяната оказва известен ефект, но далеч не успява да спре гиганта. Чембърлейн продължава да записва статистики, които и днес изглеждат почти нереални.

Бил Ръсел

Със своите 11 шампионски титли с Бостън Селтикс Ръсел се превръща в най-успешния играч в историята на НБА, един от първите големи защитници. Той е майстор на блокирането на стрелби, борбата под коша и бързото преминаване от защита в нападение.

Ръсел и Чембърлейн водят едно от най-емблематичните индивидуални съперничества в историята на лигата. Въпреки феноменалните статистики на Чембърлейн, Ръсел и Селтикс често излизат победители в плейофите.

Ръсел променя представата за това какво може да прави един център в защита. Способността му да блокира и да овладява топката, а след това незабавно да стартира бърза атака, се превръща в ключова част от стила на Селтикс. Точно тези му качества карат лигата да промени правилата, въвеждайки т.нар. "голтендинг” в нападение и защита.

Дарил Доукинс

Дарил Доукинс никога не е бил доминиращ център като Майкън, Чембърлейн или Ръсел, но безспорният му талант и физическа мощ го превръщат в една от най-харизматичните фигури на своето поколение.

С прякора „Шоколадов гръм“, даден му от Стиви Уондър, той играе в НБА между 1975 и 1989 г., а по-късно продължи кариерата си в Италия с Торино и Милано.

Най-голяма популярност обаче му донесоха мощните забивки. През 1979 г. Доукинс счупи две табла след зверски забивки, превръщайки се в символ на новата ера на физическия баскетбол.

След втория инцидент комисарят на НБА Лари О’Брайън го предупредил, че при следващо счупено табло ще бъде отстранен и глобен с 5000 долара.

Лигата обаче осъзнала, че проблемът не е само в Доукинс. В края на същия сезон конструкцията на кошовете и таблата била преработена, за да стане по-гъвкава и по-устойчива на огромната сила на играчите, които все по-често превръщали забивките в оръжие. Поради същата причина бихме могли да добавим и името на Шакил О’Нийл, който също принуждава лигата да заздрави още повече кошовете и таблата.

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google