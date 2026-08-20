Бундеслигата спечели дългогодишен правен спор срещу Viagogo

Бундеслигата постигна значителен юридически успех в борбата си срещу нелоялните търговски практики на неоторизирания вторичен пазар за билети. След продължителен съдебен спор, преминал през няколко инстанции, искът на Бундеслигата срещу Viagogo беше изцяло уважен. Висшият областен съд в Мюнхен определи редица бизнес практики на Viagogo като подвеждащи и следователно в нарушение на германското законодателство за конкуренцията.

С решението си съдът подкрепя усилията на клубовете и асоциациите за справедлив и прозрачен пазар на билети и дава ясен сигнал срещу непрозрачните оферти и завишените цени, се казва в становище на Бундеслигата.

Предистория на делото

В навечерието на мача за Суперкупата през 2019 г. Бундеслигата (тогава Германска футболна лига – ДФЛ) предупреди за закупуването на билети от неоторизирани вторични пазари, и по-специално от платформата Viagogo. Там вече се предлагаха билети за двубоя, въпреки че официалната продажба все още не беше започнала.

Особено неприятно за засегнатите запалянковци беше, че тези, които се възползваха от така наречените „празни продажби“, рискуваха или изобщо да не получат билети, или да не бъдат допуснати до стадиона с пропуските, закупени от неоторизирания пазар – и то въпреки рекламата за „гарантирани билети“.

След като изпрати предупреждение до Viagogo, Бундеслигата предприе правни действия. След преминаване през всички инстанции до Федералния върховен съд, настоящото решение на Висшия областен съд в Мюнхен слага край на спора с пълен успех за Бундеслигата.

Основен мотив: Подвеждане на феновете

С решението си по иска на Бундеслигата Висшият областен съд в Мюнхен засилва правата на потребителите при закупуване на билети. Съдът определи няколко бизнес практики на Viagogo като подвеждащи. Според съдиите купувачите трябва да могат ясно и недвусмислено да разберат дали билетите действително са налични, какво покрива гаранцията и от кого се продават. Освен това платформите не трябва да създават изкуствен недостиг, за да подтикват клиентите към бързи решения за покупка.

През последните месеци няколко клуба вече постигнаха успехи срещу Viagogo в подобни производства, сред които Карлсруе, Санкт Паули и Унион Берлин. Байерн Мюнхен също наскоро спечели дело срещу Viagogo. Тези съдебни решения подчертават общия ангажимент на Бундеслигата и нейните клубове за справедлив и прозрачен пазар на билети. Същевременно те изпращат ясен сигнал към феновете, че завишените цени и търговията с потенциално невалидни билети няма да бъдат толерирани.

Марк Ленц, изпълнителен директор на Бундеслигата: „Това решение е важен успех за защитата на феновете и за един справедлив пазар на билети. То изпраща ясен сигнал срещу съмнителните оферти за билети и прекомерните цени. Същевременно то укрепва официалните платформи за продажба и препродажба на клубовете от Бундеслигата и Втора Бундеслига, където билети се предлагат от фенове за фенове при справедливи и прозрачни условия. Бундеслигата и нейните клубове ще продължат да действат решително срещу неоторизираните продажби на билети.“

Бъдещото регулиране на вторичния пазар е от ключово значение

Въпреки положителните съдебни решения в полза на Бундеслигата и нейните клубове, на много онлайн пазари извън официалните платформи на клубовете от Бундеслигата и Втора Бундеслига продължават да съществуват значителни дефицити по отношение на прозрачността. Често липсва ясна информация за оригиналната цена на билетите, както и за самоличността на продавачите.

Ето защо Бундеслигата, заедно с Германския футболен съюз (ДФБ), Германската олимпийска спортна конфедерация (ДОСБ), Федералната асоциация на концертната и събитийната индустрия (БДКФ), Федерацията на потребителските центрове и Потребителския център на Бавария, приветства предвиденото в коалиционното споразумение по-благоприятно за потребителите регулиране на вторичния пазар на билети. Това включва въвеждането на задължения за прозрачност за онлайн пазарите, като например задължително посочване на оригиналната цена, ясни изисквания за информация относно самоличността на всички продавачи, както и ефективни мерки срещу прекомерни и спекулативни надценки. Само когато всички участници на пазара играят по едни и същи прозрачни правила, рисковете могат да бъдат сведени до минимум и доверието да бъде гарантирано.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google