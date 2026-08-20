Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кливланд привлече крилото на Денвър Пейтън Уотсън

Кливланд привлече крилото на Денвър Пейтън Уотсън

  • 20 авг 2026 | 10:22
  • 237
  • 0
Кливланд привлече крилото на Денвър Пейтън Уотсън

Кливланд Кавалиърс взе в редиците си баскетболиста на Денвър Нъгетс Пейтън Уотсън, съобщиха медиите в САЩ.

Според ESPN Уотсън преминава при "кавалерите" с договор за четири години на обща стойност 88 милиона долара. Сделката бе осъществена със съдействието на тима на Денвър, който, притиснат от тавана на заплатите, бе принуден да се раздели с един от най-конвертируемите си играчи. Все пак "буците" няма да останат с празни ръце и ще получат избор в първия кръг на драфта през 2031 година, както и избор във втория кръг през 2032 година.

За да отвори място за Уотсън, Кливланд изпрати крилото Макс Струс в състава на Лос Анджелис Клипърс, както и гарда Тре Мен във Вашингтон Уизардс.

През изминалия сезон 23-годишният Уотсън записа по 14,6 точки и 4,9 борби средно на мач, като влизаше основно от пейката.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 321
  • 0
Теодора Петрова след златото от Словения Бол с момичетата до 14 години: Едно много талантливо поколение

Теодора Петрова след златото от Словения Бол с момичетата до 14 години: Едно много талантливо поколение

  • 19 авг 2026 | 20:48
  • 1215
  • 2
Панатинайкос губи Кендрик Нън за началото на сезона

Панатинайкос губи Кендрик Нън за началото на сезона

  • 19 авг 2026 | 20:22
  • 1189
  • 0
Франция има своя нов капитан

Франция има своя нов капитан

  • 19 авг 2026 | 19:39
  • 2649
  • 0
Политехника се сдоби с експлозивен гард

Политехника се сдоби с експлозивен гард

  • 19 авг 2026 | 19:26
  • 1437
  • 0
Хаосът в Монако се задълбочава: Планът "Роналдиньо" излиза на преден план

Хаосът в Монако се задълбочава: Планът "Роналдиньо" излиза на преден план

  • 19 авг 2026 | 18:36
  • 3500
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 3392
  • 4
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 11960
  • 88
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 4495
  • 18
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 3820
  • 2
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 3083
  • 0
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
  • 14802
  • 21