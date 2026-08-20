Кливланд привлече крилото на Денвър Пейтън Уотсън

Кливланд Кавалиърс взе в редиците си баскетболиста на Денвър Нъгетс Пейтън Уотсън, съобщиха медиите в САЩ.

Според ESPN Уотсън преминава при "кавалерите" с договор за четири години на обща стойност 88 милиона долара. Сделката бе осъществена със съдействието на тима на Денвър, който, притиснат от тавана на заплатите, бе принуден да се раздели с един от най-конвертируемите си играчи. Все пак "буците" няма да останат с празни ръце и ще получат избор в първия кръг на драфта през 2031 година, както и избор във втория кръг през 2032 година.

За да отвори място за Уотсън, Кливланд изпрати крилото Макс Струс в състава на Лос Анджелис Клипърс, както и гарда Тре Мен във Вашингтон Уизардс.

През изминалия сезон 23-годишният Уотсън записа по 14,6 точки и 4,9 борби средно на мач, като влизаше основно от пейката.

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