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  3. Иван Кочев: Поздравявам от сърце и двата отбора

Иван Кочев: Поздравявам от сърце и двата отбора

  • 20 авг 2026 | 07:44
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Иван Кочев: Поздравявам от сърце и двата отбора

Марица (Милево) се наложи у дома с 2:1 над Гигант (Съединение). Срещата е от втория кръг на Област Пловдив от турнира за купата на България.

Марица (Милево) надви Гигант за купата на България
Марица (Милево) надви Гигант за купата на България

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„За стандартите на Трета лига стана много добър мач. Бърз, динамичен, футболистите и на двата отбора не отстъпваха в единоборствата. Поздравявам от сърце и двата тима, защото наистина се получи много добър двубой. Направих някои ротации, но по-скоро вътрешни – по постове. Имах отсъстващи футболисти и направих само две-три промени в стартовия състав, но все пак в началото на сезона е важно да успяваме да балансираме състава, защото сезонът е дълъг. Сега очакваме съперника си на финала, но до него има време. Преди това предстоят важни мачове за първенство“.

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