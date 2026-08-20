Банчевски: Организираме много хубави атаки, но не вкарваме голове

Секирово (Раковски) се наложи с 2:0 в Карлово над местния Левски. Срещата е от втория кръг на Област Пловдив от турнира за купата на България.

Секирово с победа в Карлово за купата на България, треньорът на Левски доволен от своите

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Играхме добре, имахме положения, но не можахме да ги вкараме. Вратарят им спаси много положения. Има добри неща в отбора, организираме много хубави атаки, но не ги завършваме подобаващо. А и правим някои фрапиращи пропуски. Ако продължаваме така, явно ще се борим за оставане този сезон, въпреки че само двама души са напуснали спрямо миналия сезон и ги заменихме с повече и то доста добри футболисти. След това отпадане ще хвърлим всички сили в първенството. Дано да победим още в следващия мач“.

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