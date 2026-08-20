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  3. 59-годишният Миура не спира да бележи

59-годишният Миура не спира да бележи

  • 20 авг 2026 | 04:35
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59-годишният Миура не спира да бележи

Японският футболист Казуйоши Миура, който се състезава за третодивизионния Фукушима Юнайтед, отбеляза два гола в мач за Купата на Императора.

Миура се разписа на два пъти при разгромната победа със 7:0 срещу Ояма, с което допринесе за успеха на своя отбор.

Японска легенда с нов клуб на 58 години
Японска легенда с нов клуб на 58 години

През юли Казуйоши вкара първия си гол в официален двубой от близо четири години насам.

На 59-годишна възраст Миура е най-възрастният действащ професионален футболист в света.

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