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MOUZ и FURIA с драматични обрати към четвъртфиналите на Световното по електронни спортове

  • 20 авг 2026 | 01:00
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MOUZ и FURIA с драматични обрати към четвъртфиналите на Световното по електронни спортове

MOUZ се класира за четвъртфиналите на Световното по електронни спортове след 2:1 (13-11, 19-22, 13-11) срещу GamerLegion. Германският тим спечели Mirage, отстъпи на Ancient, но стигна до успеха на Nuke.

Героят на решаващата карта бе младият xelex, който след слабо представяне на Ancient завърши Nuke с 27-15 и помогна на MOUZ да навакса пасив от 2:10. На четвъртфинала MOUZ ще срещне FUT.

FURIA също продължи напред след 2:1 (13-11, 14-16, 13-9) срещу Aurora. Бразилците обърнаха Ancient от 4:8, а след загубата на Nuke направиха впечатляващ обрат на Mirage

. Aurora водеше с 9:3, но FURIA спечели 10 поредни рунда на CT страната, за да затвори картата с 13:9 и серията с 2:1. Така южноамериканският тим ще срещне състава на G2.

Снимка: HLTV

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