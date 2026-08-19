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  3. Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

  • 19 авг 2026 | 02:47
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Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

Мартин Шишеков ще спори в репешажите за бронза на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. На старта при 82-килограмовите на класическия стил българинът загуби от бъдещия финалист Рамазан Нехай (Русия) с 0:10.

Първият съперник на Шишеков ще бъде унгарецът Ищван Шинай, пети на европейското до 20 г. и до 23 г. този сезон. Шишеков е седми на световното до 20 г. през миналия сезон.

Другият български представител днес – Живко Хинков (60), загуби на старта с 2:11 от бразилеца Петро Родригес. Първата при девойките – Даяна Стойчева (50), загуби с туш от пуерториканката Хеланис Куилес и отпадна.

В сряда на тепиха излизат Наталия Бояджиева (55). Нейна съперничка на старта ще бъде швейцарката Аня Еп, седма на европейското до 20 г. този сезон. Срещите започват от 11 часа.

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