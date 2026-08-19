Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

Мартин Шишеков ще спори в репешажите за бронза на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия. На старта при 82-килограмовите на класическия стил българинът загуби от бъдещия финалист Рамазан Нехай (Русия) с 0:10.
Първият съперник на Шишеков ще бъде унгарецът Ищван Шинай, пети на европейското до 20 г. и до 23 г. този сезон. Шишеков е седми на световното до 20 г. през миналия сезон.
Другият български представител днес – Живко Хинков (60), загуби на старта с 2:11 от бразилеца Петро Родригес. Първата при девойките – Даяна Стойчева (50), загуби с туш от пуерториканката Хеланис Куилес и отпадна.
В сряда на тепиха излизат Наталия Бояджиева (55). Нейна съперничка на старта ще бъде швейцарката Аня Еп, седма на европейското до 20 г. този сезон. Срещите започват от 11 часа.