G2 и FUT продължават към четвъртфиналите на Световното първенство по електронни спортове

Отборът на G2 продължава напред в плейофите на Световното първенство по електронни спортове, след като победи Astralis с 2:1 (6-13, 13-6,13-7). Датчаните спечелиха Ancient, но G2 отвърна на Dust2 и затвори серията на Inferno.
За G2 най-силно се представиха Артем "r1nkle" Мороз и Неманя "huNter"'Ковач-, които завършиха съответно с рейтинги от 1.31 и 1.30 и 50 и 42 елиминации. На четвъртфиналите G2 ще срещне победителя от двубоя FURIA – Aurora.
До следващата фаза стигна и FUT, който направи обрат срещу magic с крайното 2:1 (9-13, 13-7, 13-8). Украинският отбор спечели Ancient, но FUT взе Anubis и Mirage.
Дмитро "dem0n" Мирошиченко беше най-резултатният играч в серията с 57 фрага и рейтинг 1.35. FUT ще играе на четвъртфиналите срещу победителя от MOUZ - GamerLegion.
Снимки: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google