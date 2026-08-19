G2 и FUT продължават към четвъртфиналите на Световното първенство по електронни спортове

Отборът на G2 продължава напред в плейофите на Световното първенство по електронни спортове, след като победи Astralis с 2:1 (6-13, 13-6,13-7). Датчаните спечелиха Ancient, но G2 отвърна на Dust2 и затвори серията на Inferno.

Only took 8 months, but...



FIRST TIER 1 PLAYOFFS WIN IN THE BAG pic.twitter.com/1WPRe3uv9b — G2 CS (@G2CSGO) August 19, 2026

За G2 най-силно се представиха Артем "r1nkle" Мороз и Неманя "huNter"'Ковач-, които завършиха съответно с рейтинги от 1.31 и 1.30 и 50 и 42 елиминации. На четвъртфиналите G2 ще срещне победителя от двубоя FURIA – Aurora.

До следващата фаза стигна и FUT, който направи обрат срещу magic с крайното 2:1 (9-13, 13-7, 13-8). Украинският отбор спечели Ancient, но FUT взе Anubis и Mirage.

Дмитро "dem0n" Мирошиченко беше най-резултатният играч в серията с 57 фрага и рейтинг 1.35. FUT ще играе на четвъртфиналите срещу победителя от MOUZ - GamerLegion.

Снимки: HLTV

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