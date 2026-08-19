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  3. Загорец вкара девет пъти за купата на България

Загорец вкара девет пъти за купата на България

  • 19 авг 2026 | 20:42
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Загорец вкара девет пъти за купата на България

Загорец (Нова Загора) разгроми Спартак (Бяла) с 9:0 във финал на Област Сливен от турнира за купата на България. Всичко приключи за няколко минути до средата на първото полувреме. Мирослав Петков откри резултата в 20-ата минута и след секунди се разписа още веднъж. Юсеин Касов направи аванса категоричен в 24-ата минута, а след още 12 минути отново разтресе мрежата на съперника. Гостите отправиха първия си опасен удар, дело на Ивайло Георгиев в 33-ата минута. Даниел Ганев и Валентин Иванов вкараха, съответно в 53-а и 63-ата минута. В последните десетина точни бяха Петко Ганев, Мирослав Петков (за хеттрик) и Пламен Иванов.

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