Нов треньор в щаба на Нефтохимик, подготовката стартира на 31 август

Нов треньор се присъединява към щаба на вицешампиона и носител на купата на България Нефтохимик 2010 за новия сезон в Winbet Супер Волей.

Добромир Лазаров ще бъде първи асистент на старши треньора Иван Станев. Лазаров има богат опит, натрупан предимно с юношески отбори. Той е спечелил медали с Левски и има сериозно присъствие в Академия „Стойчев-Казийски“.

За последно Лазаров е бил треньор на женския тим на Драгоман в родния елит. С назначението му щабът на бургаския състав получава специалист с опит в развитието на млади волейболисти. Иван Станев запазва поста си начело на отбора.

Нефтохимик 2010 привлече и нов статистик. Овакантеният от Айкут Айдън пост вече е поверен на азера Орхан Вализада. Айдън се прибра в Турция след шест успешни сезона в България с Хебър и Нефтохимик. ОрганизиранеНа Пътувания В Източна Европа

Подготовката на отбора започва на 31 август. Тя ще се проведе изцяло при домашни условия в Бургас. В първите дни волейболистите ще преминат пълни медицински изследвания и функционални тестове.

Старши треньорът Иван Станев е предвидил между седем и осем контролни срещи. Част от подготовката включва участие в турнир в Стара Загора. През септември в зала „Младост“ ще гостува елитен сръбски тим. Той ще изиграе две контролни проверки срещу бургаския състав.

Волейболистите на Нефтохимик ще проведат цялата си подготовка у дома.

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