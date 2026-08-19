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  3. Vitality задържа ZywOo и apEX до 2028 година

Vitality задържа ZywOo и apEX до 2028 година

  • 19 авг 2026 | 19:15
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Vitality задържа ZywOo и apEX до 2028 година

Team Vitality официално обяви, че Дан "apEX" Медесклер и Матю "ZywOo" Ербо ще останат в организацията до 2028 година. Двамата подписаха новите си договори пред фенове на отбора по време на Световното по електронни спортове.

ZywOo е сред най-успешните играчи в историята на Counter-Strike. Той е избиран за №1 в света от HLTV през 2019, 2020, 2023 и 2025 г., има 32 MVP награди и три спечелени Мейджър турнира, като и на трите става MVP.

apEX също продължава кариерата си във Vitality. Французинът е капитан и IGL на отбора, а заедно със ZywOo е част от организацията от години.

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