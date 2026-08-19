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Бернардо Силва с екипа на Реал Мадрид: Не всеки може да играе в такъв клуб

  • 19 авг 2026 | 16:50
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Бернардо Силва с екипа на Реал Мадрид: Не всеки може да играе в такъв клуб

Привлеченият от Реал Мадрид със свободен трансфер Бернардо Силва говори за впечатленията и амбициите си на “Бернабеу”. По-рано през деня 32-годишният полузащитник подписа личния си договор на официална церемония, на която обаче не присъстваха медии. Вместо това Силва говори само пред клубните медии на “кралете”.

“Когато си в тази зала, осъзнаваш колко велик е Реал Мадрид. Вече го знаех, но тук го усещаш лично”, започна португалецът.

„Още от дете мечтата ти е да играеш в клуб като Реал Мадрид. За мен е много хубаво, че мога да продължа по този победен път, така че съм много щастлив”, продължи Бернардо Силва.

„Вече съм играл тук няколко пъти. Да видиш 15-те трофея от Шампионската лига е внушително, но да ги видиш тук е още по-специално. Не всеки може да играе в такъв клуб.“

„Много съм щастлив, че съм тук и скоро ще играя на „Бернабеу“ и ще се запозная с феновете. Сега е време за работа, за да продължим да печелим титли, с което този клуб е свикнал”, заявърши той.

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