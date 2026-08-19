Ямбол се подсили с берк Мехмед

Новакът в Sesame НБЛ Ямбол продължава със селекцията и привлече в редиците си българския баскетболист Берк Мехмед, обявиха от клуба на официалния си сайт.

"Роденият на 9 септември 2002 година състезател има опит както в българското първенство, така и в чужбина, а през последните сезони показа, че може да бъде сериозен реализатор и важна част от ротацията на професионален отбор.

Мехмед е преминал през редица български клубове, а през последните два сезона натрупа ценен международен опит в Австрия.

През сезон 2024/2025 с екипа на Dornbirn Lions той се превърна в един от водещите реализатори на отбора, записвайки впечатляващите: 22.9 точки | 6.5 борби | 1.1 асистенции | 1.3 откраднати топки в 18 мача, при средно 36.7 минути на среща.

Тези показатели показват ясно едно от основните качества на новото попълнение на Ямбол – способността да създава точки и да поема отговорност в нападение.

През сезон 2025/2026 Мехмед продължи кариерата си в Австрия с Raiders Tirol, където в наличната статистика е записал средно 14.0 точки, 3.6 борби и 1.9 асистенции.

ПОЗНАТ С НАПАДАТЕЛНИТЕ СИ КАЧЕСТВА Берк Мехмед е баскетболист, който може да даде на Ямбол допълнителна заплаха от периметъра. Той притежава увереност при стрелбата от дистанция, може да атакува един на един и да създава собствена позиция за стрелба. В същото време има достатъчно физически качества, за да бъде полезен и в борбата. Още в периода си като млад състезател Мехмед получава възможност да представя България на международно ниво. На FIBA U20 European Challengers през 2021 година той записва средно 6.8 точки и 2.6 борби.

Сега пред Берк Мехмед предстои нова глава в кариерата му – златисто-жълтият екип на Ямбол", написаха от Ямбол по понод трансфера.

"Неговото присъствие ще даде на старши треньора още една опция с български паспорт и реализаторски качества, а комбинацията от младост, опит и желание за доказване го превръща в интересно попълнение за състава на „Непреклонните“.

За Ямбол това е поредна стъпка в изграждането на отбор, който да бъде конкурентен при завръщането си в най-високото ниво на българския баскетбол", добавиха от клуба.

Снимка: yambolbasketball.com

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