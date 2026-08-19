Националките под 20 години започват битката за европейска квота в Мостар

Женският национален отбор на България за девойки под 20 години започва участието си в зоналната квалификация за Европейското първенство. Турнирът ще се проведе в Мостар, Босна и Херцеговина, като надпреварата е директна квалификация за шампионата на Стария континент.
Селекционерът Денислав Димитров и неговият състав ще се изправят срещу Турция, Русия и Сърбия в груповата фаза. Българският тим започва участието си утре на 19 август с двубой срещу Турция, а на следващия ден предстои среща с Русия. Груповата фаза за нашия отбор завършва на 21 август с мач срещу Сърбия.
Програмата на България:
19 август - България – Турция, 15:30 ч.
20 август - България – Русия, 13:00 ч.
21 август - България – Сърбия, 13:00 ч.
За важните срещи в Мостар селекционерът Денислав Димитров ще разчита на следните състезателки:
Разпределителки:
Лияна Василева – Левски София
Ивайла Рикова – Левски София
Централни блокировачки:
Адриана Алексиева – Левски София
Антония Станиславова – ЦСКА
Цветомира Велчева – Марица
Елица Георгиева – ЦПВК
Посрещачки:
Катерина Попова – Марица
Сияна Гендузова – Марица
Една Тодорова – Волда (Норвегия)
Никол Окоро – ЦСКА
Диагонали:
Елисавета Сариева – Марица
Божидара Иванова – Левски София
Либера:
Мария-Магдалена Недялкова – Марица (капитан); Никол Стефанова – Левски София
Българският тим ще преследва класиране за Европейското първенство, като предстои сериозна битка в трите мача от квалификационната група.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google