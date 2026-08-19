Националките под 20 години започват битката за европейска квота в Мостар

Женският национален отбор на България за девойки под 20 години започва участието си в зоналната квалификация за Европейското първенство. Турнирът ще се проведе в Мостар, Босна и Херцеговина, като надпреварата е директна квалификация за шампионата на Стария континент.

Селекционерът Денислав Димитров и неговият състав ще се изправят срещу Турция, Русия и Сърбия в груповата фаза. Българският тим започва участието си утре на 19 август с двубой срещу Турция, а на следващия ден предстои среща с Русия. Груповата фаза за нашия отбор завършва на 21 август с мач срещу Сърбия.

Програмата на България:

19 август - България – Турция, 15:30 ч.

20 август - България – Русия, 13:00 ч.

21 август - България – Сърбия, 13:00 ч.

За важните срещи в Мостар селекционерът Денислав Димитров ще разчита на следните състезателки:

Разпределителки:

Лияна Василева – Левски София

Ивайла Рикова – Левски София

Централни блокировачки:

Адриана Алексиева – Левски София

Антония Станиславова – ЦСКА

Цветомира Велчева – Марица

Елица Георгиева – ЦПВК

Посрещачки:

Катерина Попова – Марица

Сияна Гендузова – Марица

Една Тодорова – Волда (Норвегия)

Никол Окоро – ЦСКА

Диагонали:

Елисавета Сариева – Марица

Божидара Иванова – Левски София

Либера:

Мария-Магдалена Недялкова – Марица (капитан); Никол Стефанова – Левски София

Българският тим ще преследва класиране за Европейското първенство, като предстои сериозна битка в трите мача от квалификационната група.

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