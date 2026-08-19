Реал Мадрид скри и Бернардо Силва

След като Реал Мадрид не допусна медии до представянето на Жозе Моуриньо като наставник на тима, същото сега се случи и с халфа Бернардо Силва. Португалецът е част от столичани още от няколко седмици насам, но сега от клуба обявиха, че едва днес той е подписал личния си договор.

Представянето на опитния играч стана в залата, в която се провеждат събранията на ръководството на “Валдебебас”.

“Тренировъчният комплекс на Реал Мадрид беше домакин на официалното представяне на Бернардо Силва като играч на клуба. Президентът Флорентино Перес го посрещна в заседателната зала, където халфът подписа договора, който ще го обвързва с тима през следващите два сезона – до 30 юни 2028 г.

След подписването Бернардо Силва получи реплика на стадиона, часовник и фланелка с неговото име и номер 20. На церемонията присъства и нашият почетен президент Хосе Мартинес Пири”, се казва в официалната информация на “кралете”.

Силва пристигна от Манчестър Сити със свободен трансфер.

Реал Мадрид стартира в Ла Лига в събота вечер (22 август) с гостуване на Еспаньол в среща направо от втория кръг. Тимът получи по-дълга почивка и затова нямаше мач в изминалия уикенд, когато се изиграха повечето двубои от първия кръг. Сблъсъкът на “белите” от този първи кръг срещу Реал Сосиедад ще се състои следващата сряда.

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