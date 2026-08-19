Академик Бултекс 99 обяви програмата за контролите си преди новия сезон

Академик Бултекс 99 обяви програмата за предсезонните си мачове преди началото на сезон 2026/2027.

Пловдивчани ще се изправят срещу Ботев Враца в Ботевград на 12 септември, а четири дни по-късно (16.09) ще излязат срещу тима на ЦСКА в София.

На 18 септември баскетболистите на Академик ще играят срещу кипърския АЕЛ (Лимасол) в Перник. Следват две контроли в Пловдив - първо на 23 септември срещу румънския Крайова, а после и на 29 септември срещу Рилски спортист.

В началото на октомври (2-3.10) за отбора, воден от полския треньор Давид Мазур, предстои и участие в турнира на името на Пенка Стоянова в Пловдив.

Снимка: Sesame НБЛ

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