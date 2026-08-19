Отборът по eSports на Зинченко дължи огромни суми на играчите си

Украинската организация Passion UA, основана от футболиста Олександър Зинченко, е близо до ликвидация, по-малко от година след като привлече ядрото на Complexity с амбицията да се превърне във фактор на професионалната CS2 сцена.

Според разследване на журналиста от HLTV Луис Мира зад кулисите в организацията има сериозни финансови проблеми. Играчите и треньорският щаб все още очакват между 500 000 и 600 000 долара, натрупани от заплати, приходи от турнири и други плащания като такива, свързани с Мейджъра в Будапеща.

Състезателите са останали без значителна част от приходите си от стикери и турнири, а някои не са получили и последните си заплати.

Ситуацията се усложни от ролята на Зинченко в организацията и отношенията между него и изпълнителния директор Артемис Рябовс.

Снимка: HLTV

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