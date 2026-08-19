Германия без Айзея Хартенщайн в световните квалификации

Центърът на Оклахома Сити Тъндър Айзея Хартенщайн няма да играе за Германия в предстоящите в края на месеца квалификации за световното първенство по баскетбол през 2027 година.

От Германската баскетболна федерация съобщиха, че 213-сантиметровият играч е с изкълчен глезен и здравословното му състояние няма да се рискува.

Германия ще приеме Нидерландия на 27 август и ще гостува на Полша на 30 август на старта на втория етап от световните квалификации. В първата фаза, резултатите от която се зачитат, Бундестимът постигна пет победи и допусна само едно поражение и е в отлични позиции да заеме едно от първите три места в групата, които дават право на класиране за световното.

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