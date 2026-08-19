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Еди Хърн: Трябва да съдя Дейна Уайт

  • 19 авг 2026 | 10:27
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Еди Хърн: Трябва да съдя Дейна Уайт

Противоречията между промоутърите Дейна Уайт и Еди Хърн продължават да ескалират.

През по-голямата част от 2026 г. Уайт и Хърн водят публична вражда, като двамата дори за кратко обсъждаха възможността да се боксират помежду си. Основното напрежение произтича от навлизането на Уайт в боксовите промоции със „Зуфа Боксинг“, привличайки някои от бойците на Хърн, както и от решението на Хърн да стане мениджър на няколко известни ММА бойци. Напоследък обаче най-големият им спор е свързан с планирания супермач в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Очаква се Фюри и Джошуа да се изправят един срещу друг в дългоочакван двубой преди края на годината. По-рано Уайт заяви, че именно той е промоутър на събитието. Хърн оспорва това твърдение и във вторник, когато се появиха слухове за предстоящо обявяване на мача през ноември в „Медисън Скуеър Гардън“, той категорично ги отхвърли.

„Всъщност трябва да съдя Дейна Уайт, защото той твърди, че има възможността да организира битката там и използва моя клиент, за да сключи сделка за място, за която няма никакви права“

„Реалността е, че сега от ТКО идват и ме питат дали могат да се включат. Така Дейна Уайт от промоутър на събитието се превърна в някой, който пита дали може да участва. И вместо да им кажа: „Майната ви!“, аз питам защо? Защо да ви позволя да участвате в това събитие? Обяснете ми. Кажете ми каква е ползата за Антъни Джошуа. Кажете ми каква е ползата за „Маtchroom“. Кажете ми каква е ползата за моите бойци. Какво искате да направите? Искате ли да организираме „Matchrom“ срещу „Zuffa“ с пет срещу пет двубоя в подгряващата карта? Добре, ако това дава възможност на моите бойци.“

„Както им казах: „Знаете ли какво, оставете ме аз да промотирам „КечМания“. Защото това е моята „КечМания“. И отговорът е категорично не, освен ако не ми дадете причини защо. [...] Защо? Защо да го правим? Бизнесът си е бизнес. И ако има смисъл за Ей Джей, а може би и за „Мачрум“ и някои от нашите бойци, съм готов за разговор. И вижте, може и да стигнем до споразумение.“

Уайт е разочарован от продължаващите забавяния в обявяването на мача, но отказва да навлиза в подробности. Хърн обаче с готовност излага своите проблеми.

„Честно казано, всичко, което мога да ви кажа, е, че сме подписали за мача“, каза Хърн. „Очевидно те искат да променят договора, който подписахме, което не ни харесва. Това не е нещо, което правим като компания. Но също така разбираме, че тези хора са наши партньори и изглежда, че всички са твърдо решени битката да се проведе в Ню Йорк.“

„Тайсън Фюри се е съгласил мачът да е в Америка, а ние към момента не сме. Така че обсъждаме как би изглеждала промяната на сделката. И ако направят всичко, което сме обсъдили и договорили по принцип, тогава мисля, че има много голям шанс битката да се състои в Америка.“

Междувременно Уайт не отдава никакво значение на думите на Хърн. След последното издание на „Контендър Сериите“ във вторник вечерта, Уайт отговори на въпроси на медиите. След като шеговито избегна въпрос за слуховете около „Медисън Скуеър Гардън“, той коментира изказванията на Хърн.

„Не съм ги чул. Спрях да слушам Еди Хърн преди около три месеца“, заяви Уайт. „Има ли някой по-голям лъжец от този човек? Хайде де. Пълен лъжец.“

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