Ясни са целите в Аксаково

Труден беше последния сезон за едноименния тим на Аксаково в Североизточната Трета лига.

В навечерието на новата кампания, Светлин Станчев, спортен директор на клуба коментира пред Sportal.bg .

„Подготовката протече нормално. Изиграхме полезни контроли със силни съперници. Резултатите от тях не са важни. Видя се обаче, че имаме още доста работа за целите, които сме си поставили. Отборът трябва да демонстрира развитие, израстване и характер във всеки мач. Ще е интересно първенство. Силите са изравнени. Всеки двубой ще е изпитание. Хубавото е, че завършихме подготовката без контузии. Здрав е вече и Ивайло Димитров. Възстановен след операция е Слави Сталев. Все още в лазарета са Михаил Паскалев, Никола Георгиев, Калоян Тодоров и Калоян Кунчев“.

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