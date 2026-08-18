Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  3. Ясни са целите в Аксаково

Ясни са целите в Аксаково

  • 18 авг 2026 | 11:56
  • 159
  • 0
Ясни са целите в Аксаково

Труден беше последния сезон за едноименния тим на Аксаково в Североизточната Трета лига.

В навечерието на новата кампания, Светлин Станчев, спортен директор на клуба коментира пред Sportal.bg.

„Подготовката протече нормално. Изиграхме полезни контроли със силни съперници. Резултатите от тях не са важни. Видя се обаче, че имаме още доста работа за целите, които сме си поставили. Отборът трябва да демонстрира развитие, израстване и характер във всеки мач. Ще е интересно първенство. Силите са изравнени. Всеки двубой ще е изпитание. Хубавото е, че завършихме подготовката без контузии. Здрав е вече и Ивайло Димитров. Възстановен след операция е Слави Сталев. Все още в лазарета са Михаил Паскалев, Никола Георгиев, Калоян Тодоров и Калоян Кунчев“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Домовчийски: Шансовете на Левски да елиминира АЕК са големи

Домовчийски: Шансовете на Левски да елиминира АЕК са големи

  • 18 авг 2026 | 10:05
  • 820
  • 0
Феновете на Левски обявиха шествие преди мача с АЕК

Феновете на Левски обявиха шествие преди мача с АЕК

  • 18 авг 2026 | 09:59
  • 2528
  • 2
Дубълът на Спартак (Плевен) ще дебютира в Трета лига

Дубълът на Спартак (Плевен) ще дебютира в Трета лига

  • 18 авг 2026 | 09:51
  • 450
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 6298
  • 9
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 17456
  • 46
"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

"Моряците" търсят точки срещу коварен съперник

  • 18 авг 2026 | 09:14
  • 976
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 24286
  • 192
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 17456
  • 46
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 19261
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 6298
  • 9
Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

  • 18 авг 2026 | 11:10
  • 6232
  • 1
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 8211
  • 0