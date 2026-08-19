Бока изригна с четири гола в Парагвай и е в следващия кръг на Копа Судамерикана

Аржентинският гранд Бока Хуниорс се класира за 1/4-финалите във втория по сила южноамерикански клубен турнир Копа Судамерикана, след като разгроми с 4:0 в реванша тима на Реколета от Парагвай. “Синьо-златистите” бяха спечелили и първия мач в Буенос Айрес, като тогава се наложиха с 3:1 и продължиха напред с общ резултат от 7:1.

Този път играчите на Бока вкараха по две попадения през двете полувремена. До почивката се разписаха Сантиаго Аскасибар (30’) и Себастиан Вия (43’), а през втората част Мигел Мерентиел (52’) и Алън Веласко (77’) оформиха разгрома.

С успеха Бока уреди аржентинско-бразилски спор на четвъртфиналите, където тимът от Буенос Айрес ще спори с отбора на Сао Пауло, който отстрани боливийския Боливар. Първият мач завърши там при равенство 1:1, а ответният сблъсък, който също бе тази нощ, завърши с успех за бразилците, които се наложиха с 3:1 и победиха в общия резултат с 4:2.

По този начин остава отворена възможността да видим издание на “Суперкласико” между Ривър Плейт и Бока Хуниорс в полуфиналите на турнира. “Милионерите” обаче тепърва трябва да изиграят своите осминафинални битки срещу Санта Фе от Колумбия. Първият мач е в утрешния 20 август (четвъртък), а реваншът е точно седмица по-късно на 27 август (четвъртък).

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