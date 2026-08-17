Футболист от Серия А е превозен с хеликоптер, след като почти се е удавил в басейн

Футболистът от италианската Серия А Яел Трепи е бил транспортиран с хеликоптер до болница и настанен в интензивно отделение, след като е бил на косъм от удавяне в плувен басейн. Инцидентът се е случил в имение в Сардиния, където 20-годишният играч на Каляри е почивал след победата за Купата на Италия срещу Арецо.

Според „Ла Република“ Трепи не е добър плувец и се е озовал в дълбоката част на басейна. Друго италианско издание, „Л'Унионе Сарда“, съобщава, че младият футболист е загубил съзнание, преди да бъде откаран по спешност в болница. Играчите на Каляри са получили два дни почивка след победата с 1:0 в петък, в която Трепи игра 53 минути, преди да бъде заменен.

Парма и Каляри не допуснаха изненади за Купата на Италия

Клубът публикува официално изявление относно състоянието на своя играч: „Яел Трепи в момента е хоспитализиран в гражданската болница „Сантисима Анунциата“ в Сасари, където се намира в интензивно отделение. Клубът е в постоянен контакт с лечебното заведение и семейството на играча и следи отблизо развитието на състоянието му. В този момент мислите на Каляри Калчо са с Яел и неговото семейство. Клубът също така моли за максимално уважение към личния им живот и ще предоставя актуална информация, когато има такава.“

Трепи е роден във Франция и е юноша на парижкия клуб УС Кретей-Лузитанос. Каляри го привлича през 2022 г., а през 2025 г. той отбелязва гол срещу младежите на Милан, за да помогне на отбора си да спечели еквивалента на Младежката купа на Италия. Трепи направи своя пробив в мъжкия отбор през миналия сезон, като отбеляза един гол в осем мача в Серия А. „Рособлу“, които завършиха на 14-о място миналата кампания, започват новия сезон в първенството с гостуване на Парма в събота.

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Снимки: Gettyimages