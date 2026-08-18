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Шествие на феновете на Левски преди големия мач с АЕК
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България победи Португалия в първия си мач от Европейското отборно по бадминтон за юноши и девойки

  • 18 авг 2026 | 19:47
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България победи Португалия в първия си мач от Европейското отборно по бадминтон за юноши и девойки

Националният тим на България победи Португалия в първия си мач от Европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки, което се провежда в Татабаня (Унгария) Надпреварата е по нов формат относно сформирането на резултатите, а родните състезатели спечелиха двубоя с 2:0.

Утре България ще играе срещу Финландия.

Тимът е в състав Елена Попиванова, Виктория Попова, Мария Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Георги Рупцов, Теодор Митев, Стилиян Нановски, Патрик Димитров и Майкъл Попов.

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