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  3. България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

  • 18 авг 2026 | 16:46
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България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

Националния тим на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна поражение от Словения с 45-82 в осминафинален двубой на Европейското първенство в Дивизия А, което се провежда в Румъния.

Така българките ще продължат без победа на шампионата до момента и продължават в битката за разпределение на местата от девето до 16-то, като утре ще се изправят срещу загубилия от мача между Турция и Хърватия.

Словенките установиха контрол върху срещата още в началните минути и не изпуснаха водачеството до края. На почивката българският отбор изоставаше с 22:41, а преди последната четвърт резултатът бе 33-66. Най-голямата разлика достигна 44 точки.

Виктория Зелкова бе най-резултатна за България с 12 точки, 4 борби и 4 асистенции, докато Кармен Георгиева завърши с 11 точки и 3 борби.

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