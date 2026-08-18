Русе посреща участниците от международната дунавска регата "ТИД-2026" с диня и рибена чорба

Първите участници от 69-ата международна дунавска регата "ТИД-2026" акостираха днес по обед край Русе. Очаква се до късния следобед всички около 120 гребци да пристигнат в града, като бивакът им е разположен на брега край яхт клуба. Това съобщи за БТА ръководителят на българския етап от гребния поход по река Дунав Стилиян Бонев.

Гребците биват посрещани с парче диня, а за вечеря ще бъдат гощавани с рибена чорба, приготвена от домакините от туристическо дружество "Приста", обясни председателят му Сашо Попов.

Стилиян Бонев информира, че участниците са от осем държави - Германия, Австрия, Румъния, Чехия, Нидерландия, Швейцария, Англия и България.

"Българите са около 80. Най-възрастният участник е австриец и е на 84 години. Около 40 гребци - от Германия, Англия и Швейцария, плават от началото на регатата, което бе поставено на 20 юни т.г. край германския град Инголщат", обясни Бонев.

Сред участниците има и няколко българи, които са се включили в регатата с лодки, изработени от ПВЦ-материали. Те плават с тях само в нашия участък на реката.

Бонев коментира, че ниското ниво на Дунав не пречи на плаването на гребците. Единственият проблем е при акостирането по бреговете, тъй като водата се е отдръпнала и е оставила зад себе си тиня.

За гребците в "ТИД-2026" утрешният ден е почивен. По този повод от Община Русе са осигурили безплатна туристическа обиколка, чрез която участниците да се запознаят с културното и историческо наследство на града.

Регатата ще потегли на 20 август /четвъртък/ за следващата спирка, която е край село Ряхово.

ТИД е най-голямата международна туристическа гребна регата. Тя преминава през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, Хърватия, България и Румъния. Гребците изминават около 2500 километра.

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